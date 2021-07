Euro2020- Semifinale, L’Italia sfiderà la Spagna

Sarà l’Italia a giocare la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna reduce della vittoria contro la Svizzera ai calci di rigore.

La sfida tra gli azzurri di Roberto Mancini e le Furie Rosse di Enrique è programmata per martedì 6 luglio allo stadio Wembley di Londra alle ore 21:00 e si potrà vedere su Rai 1 o Sky Sport.

Dopo la vittoria di ieri sera degli azzurri per 2-1 sul Belgio, primi nel Ranking, la squadra italiana dovrà giocare contro la Spagna, per le due squadre questo è il quarto Europeo consecutivo che si incontrano ma in momenti diversi del torneo

