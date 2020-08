Europa League: al via i quarti di finale, stasera l’Inter in diretta TV in chiaro

Prendono il via questa sera i quarti di finale di Europa League. Format nuovo con gare tutte in gara secca e che si giocano tutte in Germania.

Questa sera tocca all’Inter (contro i tedeschi del Leverkusen) e al Manchester United (contro i danesi del Copenaghen).

Domani in campo il Siviglia (contro gli inglesi del Wolverhapton) e lo Shakhtar Donetsk (contro gli svizzeri del Basilea).

Qusto il programma completo con le gare che iniziano tutte alle ore 21:00 con diretta TV sui canali Sky:

Lunedì 10 agosto:

Inter (Italia) – Leverkusen (Germania) – a Dusseldorf (diretta TV anche in chiaro su TV8);

Manchester United (Inghilterra) – Copenaghen (Danimarca) – a Colonia.

Inter (Italia) – Leverkusen (Germania) – a Dusseldorf (diretta TV anche in chiaro su TV8); Manchester United (Inghilterra) – Copenaghen (Danimarca) – a Colonia. Martedì 11 agosto:

c) Wolverhapton (Inghilterra) – Siviglia (Spagna) – a Duisburg;

d) Shakktar Donetsk (Ucraina) – Basilea (Svizzera) – a Gelsenkirchen.

Ricordiamo che sempre in gara unica in semifinale la vincente di Inter-Leverkusen affronta la vincente di Shakhtar Donetsk-Basilea, mentre la vincente di Manchester United-Copenaghen affronta la vincente di Wolverhapton-Siviglia.

