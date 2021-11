L’UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per le partite della quarta giornata dei gironi eliminatori di Europa League.

Questa la sestina arbitrale completa designata per Legia Varsavia-Napoli in programma al The Marshall Józef Piłsudski’s Municipal Stadium di Varsavia giovedì 4 novembre alle ore 18:45:

ARBITRO: Lawrence Visser (Belgio);

(Belgio); assistenti di linea: De Neve e Wyns (Belgio);

IV uomo: Van Driessche;

addetto al VAR: Millot (Francia);

assistente al VAR: Lambrechts (Belgio).

