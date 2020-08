Europa League, Ceferin consegnerà i premi alle squadre questa sera

La UEFA ha comunicato che Inter e Siviglia, finaliste di Europa League, saranno premiate dal presidente Ceferin in persona questa sera.

L’annuncio è arrivato con una nota ufficiale, che potete leggere di seguito e riportata da Ansa:

“La cerimonia di premiazione in programma al termine della finale di questa sera si svolgerà sul campo dopo il fischio finale. Ceferin consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice e le medaglie ai giocatori e agli staff di entrambe le squadre.

La procedura per la cerimonia di premiazione è stata concordata insieme alle autorità locali. Tutti i dirigenti coinvolti nella consegna del trofeo hanno fatto il test per il COVID-19 e non avranno l’obbligo di indossare la mascherina.

Tutti i membri del management UEFA e dello staff operativo entrati in contatto diretto con i giocatori e gli staff delle squadre partecipanti hanno svolto il test a cadenza regolare per tutta la durata dei tornei.”

Inter e Siviglia si sfideranno questa sera alle ore 21 per contendersi la vittoria dell’Europa League; la partita sarà visibile su Sky Sport e TV8.

