Europa League: come si qualificano le italiane, Napoli chiamato all’impresa

Domani si giocano le gare di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. In campo Napoli, Milan e Roma.

Dopo i risultati della gara di andata vediamo come possono qualificarsi le tre italiane agli ottavi di finale (11 e 18 marzo, sorteggio venerdì 26 febbraio a Nyon in Svizzera):

Napoli. Dopo la sconfitta per 0-2 in casa del Granada gli azzurri hanno una sola possibilità: vincere con tre o più gol di scarto. Con una vittoria del Napoli per 2-0 si va ai supplementari. Con qualunque altro risultato passa il Granada.

Roma. Dopo la vittoria per 2-0 in casa del Braga la Roma passa se pareggia, vince, perde con un gol di scarto. In caso di sconfitta per 0-2 i giallorossi vanno ai supplementari. Con una sconfitta con 2 gol di scarto a partire dall’1-3 passano i portoghesi, che andrebbero agli ottavi anche vincendo con 3 o più gol di scarto.

Milan. Dopo il pareggio per 2-2 in casa della Stella Rossa il Milan passa se vince, pareggia 0-0 o 1-1. Con il 2-2 si va ai supplementari. Con tutti gli altri risultati passano i serbi.

