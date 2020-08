Europa League. Da Inter-Getafe alla finale di Colonia: tutte le partite da giocare

Terminato il campionato di Serie A per Inter e Roma tornano gli impegni in Europa League. Una fase finale caratterizzata dal nuovo format ‘imposto’ dall’emergenza coronavirus.

Infatti quest’anno, dopo le gare di ritorno degli ultimi quattro ottavi di finale che si giocano sui campi delle squadre di casa, dai quarti di finale si parte con la novità final eight con tutte le gare che si giocano in gara unica e tutte in Germania.

Questo il programma completo fino alla finalissima con tutte le gare che si giocano tutte a porte chiuse.

OTTAVI DI FINALE.

Mercoledì 5 agosto:

– ore 18:55

1) Copenhagen (Danimarca) – Başakşehir (Turchia) – (gara di ritorno – andata 0-1);

2) Shakhtar Donetsk (Ucraina) – Wolfsburg (Germania) – (gara di ritorno – andata 2-1);

– ore 21:00

3) Manchester United (Inghilterra) – Linz (Austria) -(gara di ritorno – andata 5-0)

4) Inter (Italia) – Getafe (Spagna) – (gara unica a Gelsenkirchen in Germania) – Diretta TV su Sky

Giovedì 6 agosto

– ore 18:55

5) Leverkusen (Germania) – Rangers (Scozia) (gara di ritorno – andata 3-1);

6) Siviglia (Spagna) – Roma (Italia) – (gara unica a Duisburg in Germania) – Diretta TV su Sky ;

– ore 21:00

7) Basilea (Svizzera)- Francoforte (Germania) – (gara di ritorno – andata 3-0);

8) Wolverhampton (Inghilterra) – Olympiacos Pireo (Grecia) (gara di ritorno – andata 1-1).

Lunedì 10 agosto:

a) vincente ottavo 4) – vincente ottavo 5) a Dusseldorf;

b) vincente ottavo 3) – vincente ottavo 1) a Colonia.

Martedì 11 agosto:

c) vincente ottavo 8) – vincente ottavo 6) a Duisburg;

d) vincente ottavo 2) – vincente ottavo 7) a Gelsenkirchen.

1) lunedì 16 agosto a Colonia: vincente quarto di finale d) – vincente quarto di finale a) ;

2) martedì 17 agosto a Dusseldorf: vincente quarto di finale b) – vincente quarto di finale c) .

vincente semifinale 1) – vincente semifinale 2).

