Gennaro Gattuso e Piotr Zielinski saranno collegati dalle 13.30 per la conferenza stampa pre-gara contro la Real Sociedad.

Il Napoli si prepara per la prossima sfida che vedrà di fronte gli azzurri e la Real Sociedad in Europa League. In programma anche le conferenze stampa di Gennaro Gattuso ed Imanol Alguacil. L’allenatore del Napoli parlerà domani alle ore 13.30, ovviamente da remoto, insieme a Piotr Zielinski. Mentre il tecnico della squadra spagnola incontrerà i giornalisti alle 18.30.

