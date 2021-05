Europa League, dopo il primo tempo è il Villareal ad essere in vantaggio

Si è concluso il primo tempo della finale di Europa League tra Villareal e Manchester United, con Albiol e Cavani, ex Napoli, in campo.

Dopo i primi 45 minuti di gioco è il Villareal ad essere in vantaggio, con un gol di Moreno al 20°. La squadra di Emery sta difendendo bene il risultato, con lo United che ha chiuso il primo tempo in attacco; la squadra di Solskjaer, in realtà, ha giocato così gran parte del primo tempo mentre il “submarino amarillo” cerca di colpire in ripartenza. Lo United però è stato poco incisivo.

Villareal – Manchester United 1 – 0

20′ Moreno

Comments

comments