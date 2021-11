Europa League, dove eravamo? Napoli ancora costretto a vincere

Dopo 15 giorni ritorna l’Europa League, con Napoli e Lazio impegnate nei rispettivi gironi. Domani le due squadre saranno in campo.

Ma come le avevamo lasciate? Il Napoli di Spalletti ha rifilato un netto 3 a 0 al Legia Varsavia al Maradona, portandosi a pari punti del Leicester City. La Lazio invece ha pareggiato 0 a 0 contro l’Olympique Marsiglia. Entrambe le squadre, data la situazione nei gironi, sono costrette a vincere la partita di domani.

Il Napoli andrà in Polonia per sfidare il Legia Varsavia e con una vittoria scavalcherebbe proprio la suddetta in classifica. Il Leicester invece si troverà di fronte, di nuovo, lo Spartak Mosca ed avrà filo da torcere; l’occasione per gli azzurri è di quelle da non perdere insomma.

Anche la Lazio di Sarri dovrà cercare la vittoria per avere la possibilità di proseguire il suo percorso nella competizione. Questa la situazione nei relativi gironi di Europa League:

Girone C

Legia Varsavia 6

Napoli 4

Leicester 4

Spartak Mosca 3

Girone E

Galatasaray 7

Lazio 4

Olympique Marsiglia 3

Lokomotiv Mosca 1

Comments

comments