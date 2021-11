Il Napoli domani affronta il Legia Varsavia nella quarta giornata dei gironi eliminatori di Europa League.

Napoli alle prese con un’emergenza in difesa per la squalifica di due giornate inflitta a Mario Rui e per gli infortuni di Malcuit e Manolas.

Proprio Manolas con Di Lorenzo è sotto diffida e quindi al prossimo cartellino giallo scatta la squalifica automatica di una giornata.

Comments

comments