Europa League – Al King Power Stadium il Leicester vince per 3-1 contro il Legia Varsavia.

La squadra inglese prende il primo posto del gruppo C di Europa League contro il Legia, in gol per il Leicester, Daka al’11, Maddison al 21′ e Ndidi al 33′. Inutile il gol del Varsavia al 26′.

