Europa League: il Napoli centra la seconda vittoria nel terzo turno. La situazione completa

Ieri si è giocato il terzo turno di Europa League, con Napoli, Milan e Roma impegnate nelle rispettive sfide valide per i gironi.

Napoli e Roma centrano la vittoria; gli azzurri hanno sofferto per un tempo pieno e trovando la vittoria in rimonta, i giallorossi invece schiantando il Cluj per 5 a 0. Il Milan di Pioli, invece, è caduto rovinosamente in casa perdendo 3 a 0 contro il Lille, l’ex squadra di Osimhen. Nessuna sorpresa rilevante nelle altre partite di Europa League, con il Tottenham che si è rifatto dopo la sconfitta nella scorsa partita.

La situazione dei gironi di Europa League

Andiamo a vedere nel dettaglio le classifiche dei vari gironi:

Girone A

Roma 7

CFR Cluj 4

Young Boys 4

CSKA Sofia 1

CFR Cluj 4 Young Boys 4 CSKA Sofia 1 Girone B

Arsenal 9

Molde FK 6

Rapid Vienna 3

Dundalk 0

Arsenal 9 Molde FK 6 Rapid Vienna 3 Dundalk 0 Girone C

Slavia Praga 6

Bayer Leverkusen 6

Nizza 3

H. Beer Sheva 3

Slavia Praga 6 Bayer Leverkusen 6 Nizza 3 H. Beer Sheva 3 Girone D

Rangers 7

Benfica 7

Lech Poznan 3

Standard Liegi 0

Rangers 7 Benfica 7 Lech Poznan 3 Standard Liegi 0 Girone E

Granada 7

PAOK 5

PSV Eindhoven 3

Omonia 1

Granada 7 PAOK 5 PSV Eindhoven 3 Omonia 1 Girone F

AZ Alkmaar 6

Napoli 6

Real Sociedad 6

Rijeka 0

AZ Alkmaar 6 Real Sociedad 6 Rijeka 0 Girone G

Leicester City 9

Braga 6

AEK 3

Zorya 0

Leicester City 9 Braga 6 AEK 3 Zorya 0 Girone H

Lille 7

Milan 6

Sparta Praga 3

Celtic 1



Lille 7 Sparta Praga 3 Celtic 1 Girone I

Villareal 9

M. Tel-Aviv 6

Sivasspor 3

Qarabag 0

Villareal 9 M. Tel-Aviv 6 Sivasspor 3 Qarabag 0 Girone J

Tottenham 6

Anversa 6

LASK 6

Ludogorets 0

Tottenham 6 Anversa 6 LASK 6 Ludogorets 0 Girone K

Dinamo Zagabria 5

Wolfsberg 4

Feyenoord 4

CSKA Mosca 2

Dinamo Zagabria 5 Wolfsberg 4 Feyenoord 4 CSKA Mosca 2 Girone L

Hoffenheim 9

Stella Rossa 6

Slovan Liberec 3

Gent 0

Comments

comments