Europa League: il Napoli in Olanda per chiudere il discorso qualificazione

Dopo la vittoria per 2-0 sul Rijeka nella notte surreale di Europa League nel nome di Re Diego il Napoli, il Napoli con l’AZ può chiudere il discorso qualificazione con un turno di anticipo.

Gli azzurri con 9 punti in classifica hanno staccato gli olandesi dell’AZ Alkmaar e gli spagnoli della Real Sociedad fermi a quota 7.

Nel prossimo turno in programma alle ore 21:00 di giovedì 3 dicembre la Real Sociedad ospita la cenerentola Rijeka ancora a 0 punti e già eliminata, mentre il Napoli vola in Olanda in casa dell’AZ Alkmaar.

La squadra di Gattuso con una vittoria, che vendicherebbe anche lo 0-1 dell’andata al San Paolo, conquisterebbe la matematica qualificazione ai sedicesimi di finale con un turno di anticipo evitando le insidie di un passaggio del turno deciso da possibili classifiche avulse o dal golletto che potrebbe determinare la differenza reti.

Sotto questo aspetto il Napoli ha già pagato dazio in passato.

Questo il programma delle ultime due giornate dei Gruppo F dei gironi eliminatori di Europa League:

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE (ORE 21:00) :

AZ Alkmaar-Napoli;

Real Sociedad-Rijeka.

Napoli-Real Sociedad;

Rijeka-AZ Alkmaar.

