Europa League: il Napoli vola in testa al girone, Lazio ancora seconda

Si è conclusa un’altra giornata di partite di Europa League, che ha visto il Napoli trionfare a Varsavia mentre la Lazio si ferma sul pari.

La seconda vittoria, su due sfide, contro il Legia Varsavia ha permesso al Napoli di volare in testa al proprio girone. Complice anche il pari tra Leicester e Spartak Mosca, gli azzurri sono primi ed in solitaria con in mano il proprio destino di qualificazione alla fase successiva.

L’altra italiana impegnata in Europa League, la Lazio, ha ottenuto un pari contro il Marsiglia. Anche le altre due del girone hanno pareggiato, Galatasaray e Lokomotiv Mosca, quindi la situazione del girone è invariata. I biancocelesti hanno mantenuto la seconda posizione in classifica.

Questi i risultati delle partite di ieri:

Brondby-Rangers 1-1

Galatasaray-Lok.Mosca 1-1

Genk-West Ham 2-2

Legia-Napoli 1-4

Lione-Sparta Praga 3-0

Monaco-PSV 0-0

Olympiakos-Francoforte 2-2

Real Sociedad-Sturm Graz 1-1

Leicester-Spartak Mosca 1-1

Braga-Ludogorets 4-2

Leverkusen-Betis 4-0

Anversa-Fenerbahçe 3-0

Ferencváros-Celtic 3-2

Dinamo Zagabria-Rapid Vienna 3-1

Stella Rossa-Midtjylland 0-1

Marsiglia-Lazio 2-2

La situazione delle italiane nei rispettivi gironi di Europa League

A seguire la classifica dei gironi dove sono impegnate Napoli e Lazio.

Girone C

Napoli 7

Legia Varsavia 6

Leicester 5

Spartak Mosca 4

Girone E

Galatasaray 8

Lazio 5

Olympique Marsiglia 4

Lokomotiv Mosca 2

