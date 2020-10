Europa League: il secondo turno sorride al Napoli. La situazione completa

Nella giornata di ieri si è giocato il secondo turno di Europa League, con ben 24 partite. Il Napoli ha trovato i primi 3 punti per il suo girone.

Azzurri che hanno trovato la vittoria battendo, in casa loro, la Real Sociedad per 1 a 0. Per quanto riguarda le altre due squadre del girone azzurro, AZ e Rijeka, la prima ha vinto per 4 a 1 e si è portata a 6 punti. Milan e Roma, le altre due italiane qualificate in Europa League, hanno ottenuto, rispettivamente, la vittoria ed il pareggio. Sorprende la sconfitta del Tottenham di Mourinho contro l’Anversa, così come quella del Feyenoord contro il Wolfsberg.

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le classifiche dei gironi.

La situazione dei gironi di Europa League

Girone A

CFR Cluj 4

Roma 4

Young Boys 1

CSKA Sofia 1

Arsenal 6

Molde FK 6

Dundalk 0

Rapid Vienna 0

Bayer Leverkusen 3

H. Beer Sheva 3

Slavia Praga 3

Nizza 3

Benfica 6

Rangers 6

Lech Poznan 0

Standard Liegi 0

Granada 4

PSV Eindhoven 3

PAOK 2

Omonia 1

AZ Alkmaar 6

Napoli 3

Real Sociedad 3

Rijeka 0

Leicester City 6

Braga 6

AEK 0

Zorya 0

Milan 6

Lille 4

Celtic 1

Sparta Praga 0

Villareal 6

M. Tel-Aviv 6

Qarabag 0

Sivasspor 0

Anversa 6

Tottenham 3

LASK 3

Ludogorets 0

Wolfsberg 4

CSKA Mosca 2

Dinamo Zagabria 2

Feyenoord 1

Hoffenheim 6

Stella Rossa 3

Slovan Liberec 3

Gent 0

