Europa League: la sconfitta complica il percorso del Napoli. La Lazio vince

L’Europa League ha visto concludersi la seconda giornata delle partite dei gironi. Il Napoli di Spalletti non trova la vittoria in casa contro lo Spartak Mosca.

Una sconfitta che complica non poco il girone per gli azzurri, ma la qualificazione alla fase successiva non è ancora compromessa. Il Legia centra un’altra vittoria, che la porta a punteggio pieno nel girone. Per quanto riguarda l’altra italiana impegnata, la Lazio di Sarri, nessun problema: 2 a 0 secco e netto al Lokomotiv Mosca.

A seguire tutti i risultati:

Antwerp-Francoforte 0-1

Fenerbahce-Olympiakos 0-3

Legia-Leicester 1-0

Lione-Brondby 3-0

Napoli-Spartak Mosca 2-3

Real Sociedad-Monaco 1-1

Sparta Praga-Rangers 1-0

Sturm Graz-PSV 1-4

Marsiglia-Galatasaray 0-0

Lazio-Lokomotiv Mosca 2-0

Braga-Midtjylland 3-1

Ludogorets-Stella Rossa 0-1

Ferencvaros-Betis 1-3

Celtic-Bayer Leverkusen 0-4

West Ham-Rapid Vienna 2-0

Genk-Dinamo Zagabria 0-3

La situazione di Napoli e Lazio nei rispettivi gironi di Europa League

A seguire, invece, possiamo vedere la situazione dei gironi dopo la seconda giornata.

Girone C

Legia Varsavia 6

Spartak Mosca 3

Napoli 1

Leicester 1

Girone E

Galatasaray 4

Lazio 3

Olympique Marsiglia 1

Lokomotiv Mosca 1

