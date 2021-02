Europa League, le formazioni ufficiali di Braga-Roma e Stella Rossa-Milan

In attesa del Napoli, atteso dalla trasferta di questa sera a Granada, sono due le italiane impegnate, alle 18, nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League: Roma e Milan.

I giallorossi saranno di scena in Portogallo, contro il Braga: Fonseca torna a schierare, dal primo minuto, Edin Dzeko ma gli nega ancora la fascia di capitano, che andrà invece a Bryan Cristante, schierato, oggi, nei tre di difesa insieme a Mancini e Ibanez, viste le assenze di Kumbulla e Smalling.

Nel Milan, esordio dal 1′ per Mario Mandzukic, che farà rifiatare Zlatan Ibrahimovic. Si rivede anche Ante Rebic, che aveva saltato l’ultima gara di campionato, con lo Spezia, per una botta. In difesa, turno di riposo per Simon Kjaer, ancora non al 100% della condizione: ci sarà Tomori al fianco di Romagnoli.

Queste le formazioni ufficiali:

Braga-Roma

Braga (4-3-3): Matheus; Ricardo Esgaio, Tormena, Raul Silva, Nuno Sequeira; Al Musrati, Fransérgio, Gaitan; Horta, Šporar, Galeno.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Stella Rossa-Milan

Stella Rossa (3-4-2-1): Borjan; Pankov, Milunovic, Degenec; Gobeljic, Kanga, N. Petrovic, Rodic; Ben Nabouhane, Ivanic; Falcinelli.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Meite; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

Comments

comments