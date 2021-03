Europa League, le formazioni ufficiali di Manchester United-Milan

Gli ottavi di finale di Europa League offrono una sfida molto affascinante, tra Manchester United e Milan, e alle 18:55 avrà inizio il suo primo atto, con la gara d’andata.

A Old Trafford, entrambi i tecnici dovranno fare a meno di numerosi pezzi da novanta: tra i Red Devils mancheranno, infatti, il portiere David De Gea, Donny Van De Beek, Paul Pogba e, soprattutto Marcus Rasfhord, divenuto la vera e propria stella della squadra insieme a Bruno Fernandes; Pioli, dal canto suo, non avrà a disposizione Ibrahimovic, Calhanoglu, Rebic, Theo Hernandez e Bennacer, oltre ad un Romagnoli convocato ma in non perfette condizioni fisiche, che si accomoderà, dunque, in tribuna.

Queste le formazioni ufficiali:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Bruno Fernandes, Martial; Greenwood.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Krunic; Leao.

