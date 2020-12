Europa League: le percentuali di qualificazione del Napoli con tutte le possibili avversarie

Oggi alle ore 13:00 nella sede dell’UEFA di Nyon in Svizzera è in programma il sorteggio per gli abbinamenti dei sedicesimi di finale di Europa League.

Il Napoli è inserito nell’urna delle teste di serie e può affrontare una delle sedici squadre inserite nell’urna delle NON teste di serie esclusa la Real Sociedad che gli azzurri hanno già affrontato nei gironi eliminatori.

Queste le nostre percentuali di qualificazione del Napoli agli ottavi di finale in base al possibile avversario che l’urna di Nyon può abbinare nel sorteggio di oggi.

Ovviamente le percentuali sono quotate in base al rendimento delle squadre avuto in questo inizio di stagione e al netto delle possibili variazioni delle rose dopo la sessione invernale di calciomercato.

Ad esempio il Salisburgo con la stella Szoboszlai avrebbe un livello di difficoltà diverso se il calciatore dovesse essere ceduto a gennaio.

SQUADRE CON PERCENTUALE DI QUALIFICAZIONE SUPERIORI AL NAPOLI:

– NESSUNA.

– NESSUNA. ALMENO 80% DI POSSIBILITA’ PER IL NAPOLI DI PASSARE IL TURNO:

– Maccabi Tel Aviv (Israele);

– Molde (Norvegia);

– Olympiakos Pireo (Grecia);

– Wolfsberger (Austria);

– Young Boys (Svizzera);

– Slavia Praga (Repubblica Ceca).

TRA IL 60% E IL 70% DI POSSIBILITA' PER IL NAPOLI DI PASSARE IL TURNO:

– Anversa (Belgio);

– Braga (Portogallo);

– Krasnodar (Russia);

– Stella Rossa (Serbia);

– Dinamo Kiev (Ucraina);

– Granada (Spagna).

PERCENTUALE DEL 50% DI QUALIFICAZIONE SIA PER IL NAPOLI CHE PER L'AVVERSARIA:

– Benfica (Portogallo);

– Lille (Francia);

– Salisburgo (Austria).

