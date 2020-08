Europa League: Manchester United sconfitto Siviglia primo finalista

Si avvicina l’atto finale dell’Europa League 2019-20. Si è giocata la prima semifinale tra Manchester United e Siviglia.

Al RheinEnergieStadion di Colonia in Germania il Siviglia ha battuto 2-1 il Manchester United e si qualifica per la finale in programma venerdì 21 agosto alle ore 21:00 al RheinEnergieStadion di Colonia.

Risultato deciso dalle reti nel primo tempo di Bruno Fernades (M) al 9’su calcio di rigore, Suso (S) al 26′ e nella ripresa da de Jong (S) al 78′.

L’altra semifinale è in programma domani alle ore 21:00 con diretta TV sui canali Sky e in chiaro su TV8, con l’Inter che affronta gli ucraini dello Shakhtar Donetsk al Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf.

Comments

comments