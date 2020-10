Europa League: Napoli con Real Sociedad, AZ Alkmaar e Rijeka

A breve avrà inizio il sorteggio dei gironi di Europa League, con il Napoli che partirà da testa di serie insieme alla Roma. Milan in terza fascia.



Gli azzurri, guidati da Gattuso, si apprestano a conoscere il proprio girone di Europa League. Il pericolo reale per un po’ tutte le squadre che sono teste di serie, e quindi anche per il Napoli, è Leicester che è in seconda fascia. A destare qualche preoccupazione ci sono anche Nizza e Lille, in quarta, e l’Hoffenheim in terza; vediamo alcune curiosità e novità:

Dopo quattro stagioni consecutive in Champions League, il Napoli torna protagonista del sorteggio dei gironi eliminatori di Europa League a distanza di oltre 5 anni dal sorteggio del 28 agosto 2015 a Montecarlo.

Nella stagione 2015-2016 il Napoli è stato sorteggiato nel Girone D insieme ai danesi del Midtjylland, ai belgi del Club Brugge e ai polacchi del Legia Varsavia. Il Napoli ha vinto quel girone a punteggio pieno davanti al Midtjylland qualificandosi insieme ai danesi ai sedicesimi di finale eliminato dagli spagnoli del Villareal.

Nella fase a gironi non sarà utilizzato il VAR ma solo a partire dalla fase a eliminazione diretta.

ma solo a partire dalla fase a eliminazione diretta. La novità più interessante rispetto alle edizioni precedenti è che sarà possibile fare cinque sostituzioni a partita con la possibilità di portare 23 calciatori tra campo e panchina.

La finale dell’edizione 2020/21 di Europa League si giocherà a Gdańsk Stadium di Danzica in Polonia il 26 maggio 2021. Le date degli scontri dei gironi eliminatori, invece, sono le seguenti:

Prima giornata: 22 ottobre

Seconda giornata: 29 ottobre

Terza giornata: 5 novembre

Quarta giornata: 26 novembre

Quinta giornata: 3 dicembre

Sesta giornata: 10 dicembre.

Infine, diamo un’occhiata alle varie squadre suddivise nelle quattro fasce:

Inizia il sorteggio dei gironi di Europa League!

Iniziato il collegamento da Nyon, con la premiazione a Lukaku come miglior giocatore della scorsa Europa League. Ciro Ferrara, ospite della UEFA, ricorda il suo gol con il Napoli nella finale di Coppa UEFA dell’89.

Comincia l'estrazione delle teste di serie: Roma prima estratta da Ciro Ferrara tra le teste di serie, che va nel gruppo A. L'Arsenal finisce nel gruppo B. Terza estratta il Bayer Leverkusen, che finisce nel gruppo C. Il Benfica è la quarta e sarà la prima del gruppo D. PSV Eindhoven estratto per il gruppo E. Il Napoli di Gattuso è la prima del gruppo F. Il Braga è estratto per il gruppo G mentre il Celtic finisce nel gruppo H. Villareal nel gruppo I, Tottenham nel gruppo J, CSKA Mosca gruppo K e Gent gruppo L.

L'estrazione della seconda fascia: per la Roma c'è lo Young Boys, mentre il Rapid Vienna finisce nel B con l'Arsenal. Slavia Praga finisce nel gruppo C, con il Leverkusen, ed il Benfica si troverà ad affrontare lo Standard Liegi. Il PAOK finisce nel gruppo E, del PSV Eindhoven; lo Slavia Praga finisce nel gruppo H, il Qarabag nel gruppo I, Ludogorets per il Tottenham ed il Leicester nel gruppo del Braga. Real Sociedad prima avversaria estratta degli azzurri. La Dinamo finisce nel gruppo K, del CSKA Mosca e lo Stella Rossa con il Gent.

Terza fascia: Cluj finisce nel girone della Roma, mentre il Molde nel B con Arsenal e Rapid Vienna. AEK Atene finisce nel gruppo del Braga e del Leicester, il Beer-Sheva nel C. Il Glasow Rangers finisce con Benfica e Liegi, il Milan finisce nel gruppo H: con Slavia Praga e Celtic. Maccabi Tel-Aviv nel gruppo I; l'AZ Alkmaar nel gruppo del Napoli, l'F. Lask va nel gruppo J, Feyenoord nel K, Granada nel gruppo E, Hoffenheim per il gruppo L.

Estrazione ultima fascia: CSKA Sofia per il gruppo della Roma, l'A; Dundalk nel gruppo B, Nizza nel gruppo C e primo pericolo scampato, il Lech Poznan nel gruppo D. L'Omonoia nel gruppo E, lo Zorya nel gruppo G, il Lille finisce nel gruppo H con il Milan; per il Napoli, come terza avversaria, c'è il Rijeka, Sivasspor nel gruppo I, Wolfsberger nel gruppo K, Slovan Liberec completa il gruppo L, Royal Antwerp nel gruppo J.

Finisce così il sorteggio dei gironi di Europa League.

I gruppi

Ricapitoliamo i gironi di Europa League estratti da poco:

A: Roma, Young Boys, Cluj, CSKA Sofia

B: Arsenal, Rapid Vienna, Molde, Dundalk

C: Bayer Leverkusen, Sparta Praga, Hapoel, Nizza

D: Benfica, Standard Liegi, Rangers, Lech Poznan

E: PSV, Paok, Granada, Omonoia

F: Napoli, Real Sociedad, Az Alkmaar, Rijeka

G: Sparta Braga, Leicester, Aek Atene, Zorya

H: Celtic, Sparta Praga, Milan, Lille

I: Villarreal, Qarabaq, Maccabi, Sivasspor

J: Tottenham, Ludogorets, Lask, Antwerp

K: Cska Mosca, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Wolfsberger

L: Gent, Stella Rossa, Hoffenheim, Liberec.

