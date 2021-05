Europa League: nuovo format e Napoli già certo della prima fascia, tutto quello che c’è da sapere

Con il pareggio ottenuto ieri contro il Verona, il Napoli ha concluso il campionato quinto in classifica qualificandosi per la prossima edizione di Europa League.

Dalla prossima stagione questa competizione cambia il suo format originale anche in virtù della creazione della Conference League. I gironi, infatti, non saranno più 12 bensì 8 e le squadre partecipanti non saranno più 48 ma 32.

La prima classificata dei gironi accederà direttamente agli ottavi di Europa League mentre le seconde classificate dovranno giocare uno spareggio con le terze dei gironi di Champions League. Con il nuovo format, inoltre, anche le terze classificate dei gironi di Europa League continueranno la loro esperienza nelle coppe europee retrocedendo in Conference League.

Al momento sono 12 le squadre già qualificate alla fase a gironi mentre 10 arriveranno dalle retrocesse degli spareggi di Champions e altre 10 dagli spareggi di Europa League. Nonostante si debbano conoscere ancora le altre 22 squadre il Napoli è già sicuro di un posto in prima fascia.

La data del sorteggio dei gironi è il 27 Agosto, il giorno dopo la conclusione degli spareggi per decretare le altre 20 qualificate. La finale si giocherà il 18 maggio a Siviglia.

Queste le 12 squadre già qualificate ai gironi di Europa League:

Italia: Napoli, Lazio.

Lazio. Inghilterra: Leicester, West Ham.

Leicester, West Ham. Spagna: Real Sociedad, Betis.

Real Sociedad, Betis. Germania: Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen.

Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen. Francia: Lione, Marsiglia.

Lione, Marsiglia. Portogallo: Braga.

Braga. Russia: Lokomotiv Mosca.

