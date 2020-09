Europa League – Playoff, oggi i sorteggi: il Milan rischia una big di Premier

Oggi a Nyon ci sarà il sorteggio per l’ultimo turno di qualificazione d’Europa League. Ecco chi rischia di pescare il Milan.

Il Milan passa il turno contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers ed ora è attesa a San Siro, il 24 ottobre, contro i norvegesi del Bodo/Glimt. Intanto oggi, a Nyon, ore 14, ci sarà il sorteggio per decidere gli accoppiamenti per il turno decisivo dei playoff.

I rossoneri non saranno testa di serie visto l’81° posto nel ranking UEFA e, quindi, rischia di pescare una big, ovviamente terzo turno permettendo che è ancora da superare per la squadra di Pioli, come per le altre.

Ecco una possibile rosa di squadre che potrebbe incontrare il Milan nel terzo turno: Besiktas, Sporting, PSV Eindhoven, Wolfsburg, Galatasaray. Ma soprattutto il Tottenham di José Mourinho.

Il playoff si giocherà giovedì 1° ottobre, in gara secca. Il sorteggio determinerà chi giocherà in casa.

