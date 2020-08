Europa League, sesto successo per il Siviglia: Inter battuta 3-2

Il Siviglia ha trionfato per la sesta volta in Europa League, battendo l’Inter nell’atto finale della competizione con il risultato di 3-2.

Eppure, i nerazzurri avevano trovato il vantaggio, dopo appena 5′, con un rigore di Lukaku, causato da un fallo di Diego Carlos sullo stesso attaccante belga. Pareggio degli andalusi al 12′ con un colpo di testa di De Jong, che al 33′ si ripete e porta in vantaggio i suoi. L’Inter, tuttavia, non demorde e agguanta il pareggio con Godin, che non è nuovo a gol pesanti. Al 74′, però, Diego Carlos si inventa una rovesciata incredibile, trovando una deviazione di Lukaku, che fissa il risultato sul definitivo 3-2, e regala la coppa alla squadra di Lopetegui.

