Europa League, tutti i verdetti della serata: le possibili avversarie del Napoli

Terminati i gironi eliminatori di Europa League si pensa già al sorteggio per gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale in programma a Nyon in Svizzera lunedì 14 dicembre.

Il sorteggio per gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale prevede due fasce:

TESTE DI SERIE (giocano l’andata in trasferta e il ritorno in casa):

le prime dei dodici gironi eliminatori più le quattro migliori terze classificate nei gironi eliminatori di Champions League;

le seconde dei dodici gironi eliminatori più le quattro peggiori terze dei gironi eliminatori di Champions League.

Non si possono affrontare squadre inserite nella stessa fascia.

Non si possono affrontare squadre della stessa nazione.

Infine non si possono affrontare squadre che già si sono sfidate nei gironi eliminatori appena conclusi.

IL NAPOLI QUINDI PUO’ PESCARE TUTTE LE SQUADRE NON TESTE DI SERIE TRANNE LA REAL SOCIEDAD.

Queste quindi le due fasce del sorteggio.

TESTE DI SERIE:

GRUPPO A: Roma (Italia);

GRUPPO B: Arsenal (Inghilterra);

GIRONE C: Leverkusen (Germania);

GRUPPO D: Rangers Glasgow (Scozia);

GRUPPO E: PSV Eindhoven (Olanda);

GIRONE F: Napoli (Italia);

GRUPPO G: Leicester (Inghilterra);

GRUPPO H: Milan (Italia);

GIRONE I: Villareal (Spagna);

GRUPPO J: Tottenham (Inghilterra);

GRUPPO K: Dinamo Zagabria (Crozia);

GIRONE L: Hoffenheim (Germania)

PRIMA TERZA CHAMPIONS; Manchester United (Inghilterra);

SECONDA TERZA CHAMPIONS: Club Brugge (Belgio);

TERZA TERZA CHAMPIONS: Shakhtar Donetsk (Ucraina);

QUARTA TERZA CHAMPIONS: Ajax (Olanda).

GRUPPO A: Young Boys (Svizzera);

GRUPPO B: Molde (Norvegia);

GIRONE C: Slavia Praga (Repubblica Ceca);

GRUPPO D:Benfica (Portogallo);

GRUPPO E: Granada (Spagna);

GIRONE F: Real Sociedad (Spagna);

GRUPPO G: Braga (Portogallo);

GRUPPO H: Lille (Francia);

GIRONE I: Maccabi Tel Aviv (Israele);

GRUPPO J: Anversa (Belgio);

GRUPPO K: Wolfsberger (Austria);

GIRONE L: Stella Rossa (Serbia).

QUINTA TERZA CHAMPIONS: Krasnodar (Russia);

SESTA TERZA CHAMPIONS: Salisburgo (Austria);

SETTIMA TERZA CHAMPIONS: Dinamo Kiev (Ucraina);

OTTAVA TERZA CHAMPIONS: Olympiakos Pireo (Grecia).

