L’UEFA ha ufficializzato la designazione arbitrale per l’ottavo di finale degli Europei 2020 Svezia-Ucraina in programma martedì 29 giugno alle ore 21:00 a Glasgow in Scozia.

Questo nel dettaglio il gruppo arbitrale di nazionalità italiana:

ARBITRO: Daniele ORSATO (Italia);

assistenti di linea: Giallatini e Preti (Italia);

IV uomo: Massa;

addetto al VAR: Irrati;

assistenti al VAR: Di Bello, Meli e Valeri .

