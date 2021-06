Europei 2020: il punto dopo la prima giornata

Con Francia-Germania completata la prima giornata dei gironi eliminatori degli Europei 2020.

Le squadre più in forma. Italia, Portogallo e Francia sembrano quelle più pronte per andare fino in fondo alla competizione. La Spagna ha prodotto tanto gioco senza però concretizzare anche per la mancanza di una prima punta di livello internazionale. L’Inghilterra invece è quella che sembra avere ancora enormi margini di miglioramento e quindi diventare la possibile quarta forza del torneo. La Croazia con la Germania quelle che hanno deluso di più.

La sorpresa. Anche se la Finlandia ha battuto la Danimarca sotto shock per il malore di Eriksen, la prima vera sorpresa è arrivata dalla Slovacchia di Hamsik che ha battuto 2-1 la più quotata Polonia.

I ‘catenacci’ non pagano più. Nella prima giornata troppe nazionali sono scese in campo solo per non perdere senza proporre nulla di interessante in fase offensiva. Tra le nazionali ‘catenacciare’ solo alla Svezia è andata bene con il pareggio con la Spagna, mentre hanno pagato dazio la Turchia con l’Italia e l’Ungheria con il Portogallo

Le conferme tra i calciatori. Oltre gli annunciati protagonisti delle due generazioni a confronto Mbappè (22 anni) e Ronaldo (36 anni) le conferme sono arrivate dal delizioso modo di giocare di Marek Hamsik (33 anni) e dal 38enne fiuto del gol di Goran Pandev.

I top gol di giornata. Meriterebbero il podio il gol di Insigne (Italia) alla Turchia, quello di Meunier (Belgio) alla Russia di Jarmolenko (Ucraina) all’Olanda, il secondo personale di Ronaldo (Portogallo) all’Ungheria e infine il secondo gol di Schick (Repubblica Ceca) alla Scozia.

