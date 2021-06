Europei 2020: la Svizzera tifa Mertens, il programma di oggi con le dirette TV

Con le partite della terza e ultima giornata si chiude la fase eliminatoria degli Europei 2020 dei Gruppi B e C.

Nel Gruppo B la Danimarca contro la Russia prova ad acciuffare per i capelli una qualificazione compromessa. La Svizzera invece tifa per Mertens, perché una eventuale vittoria del Belgio le darebbe la certezza della qualificazione agli ottavi di finale come una delle migliori quattro terze.

Nel Gruppo C gara per la gloria tra l’Olanda sicura del primo posto nel girone e la già eliminata Macedonia del Nord di Elmas. Interessante sfida tra Austria e Ucraina che si giocano la qualificazione agli ottavi nello scontro diretto.

Questo il programma completo delle gare in programma oggi con le dirette TV:

GRUPPO C ORE 18:00

ad Amsterdam: Macedonia del Nord-Olanda (diretta TV sui canali Sky);

a Bucarest: Ucraina-Austria (diretta TV sui canali Sky).

a San Pietroburgo: Finlandia-Belgio (diretta TV sui canali Sky e in chiaro su RaiUno);

a Copenaghen: Russia-Danimarca (diretta TV sui canali Sky).

