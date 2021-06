Le due squadre dopo i prestigiosi risultati della prima giornata, si affrontano per la cima del girone E.

Dopo la partita vinta contro la Polonia la Slovacchia di Hamsik è pronto a sfidare la Svezia che ha fermato la Spagna con un pareggio per fare lo scatto decisivo per gli ottavi di finale degli Europei, la nazionale di Lobotka e dell’ex Hamsik dovrà fare a meno di Vavro per via del Covid

ecco le formazioni ufficiali:

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg. Ct: Andersson.

SLOVACCHIA (4-2-3-1): Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hrosovsky; Koscielnik, Hamsik, Mak; Duda. Ct: Tarkovic.

