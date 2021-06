Il presidente dell’UEFA Ceferin ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla presenza dei tifosi allo stadio Wembley di Londra per le semifinali e la finale degli Europei 2020.

Così Ceferin: “Sono grato al Primo Ministro e al Governo britannico per il duro lavoro svolto al fine di concludere questi accordi con noi per portare la capienza di Wembley a 60.000 spettatori per le partite delle semifinali e della finale del campionato Europeo 2020”.

Comments

comments