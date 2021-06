Europei 2020: oggi Lobotka e Hamsik per l’accesso agli ottavi, il programma con le dirette TV

Gruppo D protagonista della giornata di oggi dei gironi eliminatori degli Europei 2020.

Antipasto alle ore 15:00 con la prima partita della seconda giornata del Gruppo E con Svezia-Slovacchia. In caso di vittoria la Slovacchia di Lobotka e Hamsik si qualificherebbe matematicamente agli ottavi di finale della competizione.

Per il Girone D, sempre per la seconda giornata, c’è grande attesa per il sentitissimo derby britannico tra Inghilterra e Scozia.

Questo il programma completo di giornata con le dirette TV:

alle 15:00 Gruppo E – a San Pietroburgo in Russia: Svezia-Slovacchia (diretta Tv sui canali Sky);

ore 18:00 Gruppo D – a Glasgow in Scozia: Croazia-Repubblica Ceca (diretta TV sui canali Sky);

ore 21:00 Gruppo D – a Londra in Inghilterra: Inghilterra-Scozia (diretta TV sui canali Sky e in chiaro su RaiUno).

Comments

comments