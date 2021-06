Europei 2020: oggi tre ‘napoletani’ in campo e la supersfida Francia-Portogallo, il programma completo

Con le partite della terza giornata dei Gruppi E ed F si chiude la fase eliminatoria degli Europei 2020.

Giochi ancora aperti nel Gruppo E. Una vittoria con la Svezia già qualificata agli ottavi almeno come una delle migliori quattro terze, la Polonia (con Zielinski protagonista) può riacciuffare per i capelli una qualificazione compromessa. Sfida ad eliminazione diretta tra la Spagna di Fabiàn e la Slovacchia di Lobotka: chi vince passa agli ottavi e chi perde è fuori, in caso di pareggio la Spagna deve sperare che la Polonia non vinca con la Svezia.

Nel Gruppo F il Portogallo cerca il punto qualificazione contro la Francia già qualificata e che potrebbe pensare al turn-over, ma ai lusitani starebbe bene anche una sconfitta con un solo gol di scarto. Anche alla Germania contro l’Ungheria basta un punto per qualificarsi, mentre ai magiari serve solo la vittoria.

Questo il programma completo con le dirette TV:

GRUPPO E ORE 18:00

a Siviglia (Spagna): Slovacchia-Spagna (diretta TV sui canali Sky);

a San Pietroburgo (Russia): Svezia-Polonia (diretta TV sui canali Sky).

a Siviglia (Spagna): (diretta TV sui canali Sky); a San Pietroburgo (Russia): (diretta TV sui canali Sky). GRUPPO F ORE 21:00

a Monaco di Baviera (Germania): Germania-Ungheria (diretta TV sui canali Sky);

a Budapest (Ungheria): Portogallo-Francia (diretta TV sui canali Sky e in chiaro su RaiUno).

Comments

comments