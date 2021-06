Europei 2020: Olanda sconfitta è la Repubblica Ceca l’avversaria della Danimarca

Alla Puskas Arena di Budapest si è giocato l’ottavo di finale degli Europei 2020 tra Olanda e Repubblica Ceca.

Il risultato di 2-0 ha premiato la Repubblica Ceca.

La svolta al 55′ quando lo juventino de Ligt è stato espulso per fallo da ultimo uomo. Con l’Olanda in dieci sono arrivati i due gol cechi con Holes al 68′ e l’ex Roma e Sampdoria Schick (quarto gol per lui in questo Europeo).

La Repubblica Ceca si qualifica così per i quarti di finale dove sabato 3 luglio alle ore 18:00 affronta a Baku in Azerbaigian la Danimarca.

