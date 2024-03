Europei 2032: urge che lo stadio di Napoli sia adeguato e ci sia anche il centro sportivo

Europei 2032: a Radio Goal su Kiss Kiss Napoli si è parlato dello stadio con l’assessore allo sport del Comune di Napoli Emanuela Ferrante

Una cosa è certa: per far si che Napoli sia inclusa tra le città ospitanti, coinvolte per gli Europei di calcio del 2032 (prescelte Italia e Turchia insieme) è necessario che i 5 stadi italiani prescelti rispondano a determinati parametri e che oltre ad un impianto adeguato ci sia anche il centro tecnico sportivo atto ad ospitare le squadre nazionali.

Da qui sorge l’esigenza di fare lavori di riqualificazione ed ammodernamento che consentano l’adeguamento della struttura comunale di Fuorigrotta ai parametri stabiliti dal disciplinare Uefa, o quanto meno di prevederne uno nuovo adeguato.

Nella lettera della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e all’Assessore al Bilancio, il dottor Pier Paolo Baretta con oggetto: “Finanziamenti pubblici per i lavori di adeguamento dello stadio “Maradona” in occasione di Euro 2032 si legge: “non si può rischiare che Napoli resti esclusa dal novero delle città che ospiteranno le partite, a causa di carenze dell’impianto sportivo del “Maradona” con la possibilità di verificare la possibilità, per il Comune di Napoli di reperire in modo autonomo specifiche fonti di finanziamento pubblico da destinare a questi lavori di ristrutturazione.

L’assessore allo sport Emanuela Ferrante ai microfoni di Radio Goal ha sottolineato che per concretizzare questo ambizioso piano (reperire progetto e fondi entro il 2026) al di là del Comune di Napoli serve supporto economico e appoggio sia del Governo che della SSC Napoli.



