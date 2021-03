Europei Under 21, le formazioni ufficiali di Italia-Slovenia

Alle ore 21 l’Italia Under 21 di Nicolato si gioca la possibilità di andare avanti agli Europei con la sfida alla Slovenia.

Per essere sicuri di andare avanti gli azzurrini dovranno vincere; altrimenti basta un pareggio in caso di vittoria o pareggio (in questo caso però, con due gol in meno rispetto alla partita degli azzurrini) della Spagna.

Queste le formazioni ufficiali:

Carnesecchi; Lovato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Pobega, Maggiore, Sala; Raspadori, Cutrone. SLOVENIA (4-4-2) : Vekič; Žinič, Brekalo, Karič, Kolmanič; Matko, Zaletel, Gnezda Čerin, Prelec; Elšnik, Medved.

