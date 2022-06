Europei Under19: bene l’Italia all’esordio, anche Ambrosino in campo

Esordio vincente per l’Italia nell’Europeo Under19 in corso di svolgimento in Slovacchia.

Gli azzurrini di mister Nunziata hanno sconfitto la Romania 2-1 con i gol tutti nella ripresa di Baldanzi (I) al 47′, Andronache (R) al 53′ e Volpato (I) al 69′.

L’attaccante del Napoli Ambrosino è partito titolare prima di essere sostituito al 72′ da Turricchia.

L’Italia è inserita nel Gruppo A insieme alla Francia che all’esordio ha sconfitto la Slovacchia 5-0.

Nell’altro girone (Gruppo B) sono state inserite Israele, Austria, Inghilterra e Serbia.

Le prime due di ogni girone passano in semifinale e si qualificano per i mondiali Under 20 che si giocano nel 2023 in Indonesia.

