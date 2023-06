Europei Under21 al via: l’Italia può sognare, date e orari delle partite, la formula del torneo

ROMANIA: – Bucarest; – Cluj.

GEORGIA: – Tbilisi; – Batumi; – Kutaisi.

maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate; migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre interessate; maggiore numero di reti segnate negli scontri diretti tra le squadre interessate; migliore differenza reti nell’intero girone; maggior numero di reti segnate nell’intero girone; più basso punteggio disciplinare (classifica fair play) calcolato così: ogni cartellino rosso diretto: +3 punti, ogni cartellino rosso da doppia ammonizione: +3 punti, ogni cartellino giallo: +1 punto, più alta posizione nel ranking UEFA Under-21 vigente al momento del sorteggio.

GIRONE A: Georgia, Portogallo, Olanda, Belgio;

GIRONE B: Romania, Spagna, Ucraina, Croazia;

GIRONE C: Repubblica Ceca, Inghilterra, Germania, Israele;

GIRONE D: ITALIA, Francia, Svizzera, Norvegia.

ore 18:00 Belgio-Olanda Georgia-Portogallo Ucraina-Croazia;

ore 20:45 Romania-Spagna.

22 giugno alle 20:45 Italia-Francia

25 giugno alle 18:00 Italia-Svizzera

28 giugno alle 20:45 Italia-Norvegia.

Sono 5 le città che ospiteranno le gare di questa fase finale:.Fase finale alle quali partecipano 16 squadre divise in quattro gironi da quattro squadre ognuno. Passano ai quarti di finale le prime due di ogni girone. In caso di parità di punti in classifica per determinare le squadre qualificate si prendono nell’ordine i seguenti parametri:Questi i quattro gironi:Oggi in programma quattro gare:Questo invece il calendario le gare che l’Italia gioca a Cluj in Romania:I quarti di finale si giocano l’1 e 2 luglio, mentre le semifinali sono in programma il 5 luglio, la finalissima a Batumi sabato 8 luglio alle ore 18:00. La Germania è la squadra campione in carica, ma Spagna e Italia con 5 vittorie a test sono le squadre con il maggior numero di successi. L’Italia non vince l’Europeo Under21 dal 2004.

