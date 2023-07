Europei Under21: oggi le semifinali in diretta TV in chiaro

Penultimo atto degli Europei Under21 in corso di svolgimento in Romania e in Georgia.

Si giocano oggi le due semifinali. Questo il programma con dirette Tv in chiaro su RaiSport:

– alla 18:00 a Batumi in Georgia

Israele-Inghilterra

– alle 21:00 a Bucarest in Romania

Spagna-Ucraina.

La finalissima è in programma a Batumi sabato 8 luglio alle ore 18:00.

Ricordiamo che grazie al passaggio in semifinale Israele, Spagna e Ucraina si sono qualificate per le Olimpiadi di Parigi 2024 insieme alla Francia nazione ospitante. L’Inghilterra partecipa invece alle Olimpiadi non come nazione indipendente ma sotto la bandiera della Gran Bretagna.

