Non vanno oltre lo 0-0 Spagna ed Italia che questa sera si sono affrontate in una gara valida per la seconda giornata dell’Europeo Under 21.

Con questo risultato gli azzurri restano in piena corsa per la qualificazione nonostante i 2 punti totalizzati fino ad ora. Per superare il turno servirà una vittoria contro la Slovenia con la quale però non giocheranno Scamacca e Rovella, espulsi nella partita di questa sera.

