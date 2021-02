Il Granada, prossima avversaria del Napoli in Europa League, ieri sera ha disputato il match contro il Barcellona valido per la Copa del Rey.

La squadra spagnola ha perso in casa per 5 a 3, nei quarti di finale della competizione contro i blaugrana. Il Granada conduceva per 2-0 fino all’87esimo, con gol di Kenedy e Soldado, ed è stata raggiunta dai catalani nei minuti di recupero. Poi ai supplementari l’epilogo in favore del Barca.

Comments

comments