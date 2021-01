Il Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa League per i sedicesimi di finale, non ha cominciato al meglio il 2021.

La squadra spagnola è uscita sconfitta dallo scontro contro l’Eibar, in trasferta, per 2 a 0. Entrambe le reti, segnate nel secondo tempo, portano la firma di Bryan Gil dell’Eibar.

Il Granada è settimo nella Liga con 24 punti dopo 16 giornate.

