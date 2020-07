L’avversaria del Napoli in Champions League per il ritorno dell’ottavo di finale, il Barcellona, ha giocato ieri sera e ha vinto contro l’Espanyol.

Una vittoria arrivata a fatica in casa, per 1 a 0 con il gol di Luis Suarez. In questo momento i blaugrana si sono portati a -1 dal Real Madrid, che ha una partita in meno. Il Barç è a 76 punti dopo 35 giornate di campionato.

