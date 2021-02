Impegno con l’Huesca in trasferta in campionato per il Granada, avversario del Napoli giovedì in Europa League al Diego Armando Maradona.

Nella 24° giornata della Liga di Spagna il Granada ha perso per 2-3 in casa dell’Huesca fanalino di coda in classifica dopo essere stato sotto per 1-3. I gol del Granada sono stati segnati da Quina e Soro.

Comments

comments