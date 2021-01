La prossima rivale del Napoli in Europa League, il Granada, ha ottenuto solo un pareggio nella sfida contro il Villareal.

Un pareggio in trasferta per la prossima avversaria del Napoli in Europa League, ottenuto in casa del Villareal. Il risultato finale è stato di 2 a 2 e per il Granada hanno segnato Soldado e Kenedy.

La squadra spagnola è settima in Liga con 28 punti dopo 19 giornate.

