Eurorivali. Il Barcellona cerca il riscatto in casa dell’Alaves

Per il Napoli si avvicina la doppia sfida con il Barcellona nei play-off di Europa League (andata in Spagna il 17 febbraio, ritorno al Maradona il 24 febbraio).

Il Barcellona sta vivendo forse la peggiore stagione degli ultimi 20 anni:

sconfitto nella semifinale di Supercoppa di Spagna dai rivali del Real Madrid;

eliminato negli ottavi di finale di Coppa del Re dall’Athletic Bilbao;

eliminato ai gironi di Champions League;

6° in classifica nella Liga a -17 dalla capolista Real Madrid.

Il Barcellona però è squadra che trova sempre le giuste risorse per riscattarsi e risalire la china, a partire già dalle ore 21:00 di domani quando in campionato affronta in trasferta l’Alaves.

