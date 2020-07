Eurorivali. Il Barcellona frena ancora, dall’Atletico di Simeone un assist per la fuga del Real Madrid

Secondo pareggio consecutivo in campionato per il Barcellona e ancora per 2-2. Dopo quello rimediato in casa del Celta Vigo arriva anche quello casalingo con l’Atletico Madrid.

Barcellona in vantaggio con un autogol di Diego Costa, viene raggiunto sull’1-1 da un rigore di Saul. Nella ripresa Barcellona di nuovo in vantaggio grazie a un rigore di Messi che segna così il suo gol numero 700 in carriera. Ancora un rigore e ancora Saul che realizza così il gol del 2-2 finale.

Dopo questo pareggio il Barcellona, avversario ad agosto del Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, rischia di vedere la capolista Real Madrid portarsi a +4 in classifica nel caso domani sera i ‘blancos’ dovessero vincere in casa con il Getafe.

Comments

comments