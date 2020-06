Oltre il Napoli in Coppa Italia torna in campo anche il Barcellona, avversario degli azzurri in Champions League.

I catalani hanno ripreso il campionato interrotto per l’emergenza coronavirus con la trasferta in casa del Maiorca.

Per il Barcellona arriva subito una vittoria convincente con un 4-0 determinato dai gol di Vidal, Brathwaite, Jordi Alba e dal solito Messi.

In classifica il Barcellona è primo con 5 punti di vantaggio sul Real Madrid che però ha una gara in meno.

Comments

comments