Il Barcellona, rivale europea del Napoli, ha battuto per 1-0 il Valladolid in una gara valida per la 36 giornata di campionato.

Decide il match un gol di Vidal con il solito Messi che realizza l’ennesimo assist di questa stagione. Con questa vittoria i Blaugrana restano in piena lotta Scudetto con il Real Madrid distante un solo punto ma avente una partita in meno.

