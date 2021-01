Nella 18° giornata della Liga di Spagna alle 18:30 sfida importante contro Messi per il Granada.

Il Granada, avversario del Napoli nella doppia sfida dei sedicesimi di finale di Europa League affronta in casa il Barcellona di Messi.

Il Granada attualmente è 7° in campionato con 24 punti anche se la classifica non è realistica per i tanti recuperi da giocare.

