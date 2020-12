Eurorivali: il Granada vince ancora e aggancia il Barcellona in classifica

Il Granada, avversario del Napoli nei sedicesimi di Europa League, ha vinto in casa contro il Betis Siviglia. Doppietta di Soldado.

Il Granada, avversario del Napoli nei sedicesimi di Europa League, ha vinto 2-0 contro il Betis Siviglia nel match valido per la quindicesima de LaLiga. Al Nuevo Estadio de Los Cármenes, i padroni di casa conquistano un’importante vittoria con la quale agganciano in classifica il Barcellona al quinto posto con 21 punti. Entrambe le reti sono state segnate in soli sei minuti dal bomber Soldado, al 14′ su calcio di rigore e al 20′.

